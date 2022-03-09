ВСУ ведет непрерывный огонь по позиция ВС РФ и своим же гуманитарным коридорам - Минобороны РФ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС РФ в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же инициировала. Об этом заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», — заявил Мизинцев.