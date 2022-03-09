Запрет на экспорт энергоносителей из РФ Венгрия вводить не будет
20:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что довел позицию венгерского правительства по этому вопросу до сведения своих европейских коллег. «Я дал понять, что мы не можем следовать примеру Соединенных Штатов. Они вчера ввели санкции на эту продукцию, это будет непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении нас к этим санкциям не может быть и речи. Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», — подчеркнул Орбан.
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