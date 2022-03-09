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НОВОСТИ

Запрет на экспорт энергоносителей из РФ Венгрия вводить не будет

20:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Виктор Орбан в видеообращении, размещенном на его официальной странице в «Фейсбуке».

Он отметил, что довел позицию венгерского правительства по этому вопросу до сведения своих европейских коллег. «Я дал понять, что мы не можем следовать примеру Соединенных Штатов. Они вчера ввели санкции на эту продукцию, это будет непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении нас к этим санкциям не может быть и речи. Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», — подчеркнул Орбан.

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