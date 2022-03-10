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НОВОСТИ

Инфляция в РФ с 26.02 по 04.03 ускорилась до 10,42% - МЭР

20:15 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42% в годовом выражении против 9,05% неделей ранее, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

«За неделю с 26 февраля по 4 марта 2022 года инфляция составила 2,22% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Основной вклад в инфляцию внес рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) при удорожании легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. На продовольственные товары цены выросли на 0,83% за счет как удорожания плодоовощной продукции, так и других продуктов питания», — отмечается в обзоре.

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