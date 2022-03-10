Британия призывает страны G7 отказаться от нефти и газа из РФ и отключить Россию от SWIFT полностью

20:30 Источник: Интерфакс

Россию следует полностью отключить от системы SWIFT, а странам G7 надо отказаться от российской нефти и газа, считает глава британского МИД Лиз Трасс.

"Мы должны усилить наши санкции, включая полное отключение (России) от SWIFT, а также отказ стран G7 от использования российской нефти и газа", - сказала в среду Трасс журналистам в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.