Зеленский уверен, что конфликт возможно остановить прямыми переговорами президентов РФ и Украины

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешний конфликт в его стране можно решить только посредством прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в среду в интервью газете «Бильд».

«Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить [конфликт] с РФ», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он признать независимость ДНР и ЛНР, а Крыма — российской территорией. «Для этого [прекращения боевых действий] я готов к определенным шагам, готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа, — сказал он. — И другая сторона должна быть готова к компромиссам».

«Только так мы можем выйти из этой ситуации. О деталях еще очень сложно и рано говорить. Еще не было контакта между президентами, и этот [конфликт] мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами», — считает Зеленский.