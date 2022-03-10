Зеленский уверен, что конфликт возможно остановить прямыми переговорами президентов РФ и Украины
21:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить [конфликт] с РФ», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он признать независимость ДНР и ЛНР, а Крыма — российской территорией. «Для этого [прекращения боевых действий] я готов к определенным шагам, готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа, — сказал он. — И другая сторона должна быть готова к компромиссам».
«Только так мы можем выйти из этой ситуации. О деталях еще очень сложно и рано говорить. Еще не было контакта между президентами, и этот [конфликт] мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами», — считает Зеленский.
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