В Росси спрос на зарубежные туры упал почти на 70% - АТОР
21:50 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На фоне беспрецедентного геополитического кризиса, повлекшего за собой падение курса рубля, рост цен на туры за рубеж, а также остановку авиасообщения по большинству зарубежных направлений, россияне стали гораздо меньше покупать туры за рубеж, сообщает крупная федеральная сеть турагентств. По данным федеральной сети турагентств „1001 тур“ (входит в TBS Group), продажи туров на предпраздничной неделе 28.02 — 06.03.2022 сократились на 69,7% по сравнению с предыдущей неделей 21.02 — 27.02.2022», — говорится в сообщении.
Туроператоры фиксировали снижение продаж туров за рубеж до 70% неделя к неделе уже 28 февраля, очевиден тренд на дальнейшее их сокращение. Несмотря на то, что основное падение продаж пришлось на зарубежные туры, продажи туров по России в предпраздничную неделю также снизились, но в меньшей степени, отметили в ассоциации.
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