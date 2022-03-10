Купить что-то в "Амазоне" у россиян теперь не получится

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из крупнейших компаний США Amazon («Амазон») прекращает отправку товаров в Россию. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг.

Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video («Прайм видео»).

Amazon — одна из крупнейших мировых компаний, осуществляющая дистанционную торговлю товарами в большей части мира. Ранее от приема новых клиентов из России отказалось Amazon Web Services («Амазон веб сервисис», AWS) — подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.