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Участники саммита ЕС в Версале обсудят отказ от российских энергоресурсов - Рейтер

07:40 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза намерены постепенно отказаться от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России. Об этом говорится в проекте декларации саммита стран ЕС во французском Версале. Выдержки из документа приводит в четверг агентство Рейтер.

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости [от энергоресурсов РФ] и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорится в проекте итогового документа. Агентство отмечает, что лидеры ЕС не станут устанавливать общий крайний срок для отказа от российских энергоносителей, поскольку степень зависимости от них сильно отличается для разных стран Европы.

Кроме того, Рейтер со ссылкой на информированные источники называет маловероятным предоставление по итогам саммита Украине ускоренного доступа в ЕС. «Лидеры [стран Евросоюза] вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно развитие сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», — приводит агентство слова одного из еврочиновников.

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