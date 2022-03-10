Пентагон заявил, что переброска комплексов «Пэтриот» в Польшу временная мера

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переброска в Польшу американских зенитных ракетных комплексов Patriot («Пэтриот») является временной мерой. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



«Что касается комплексов „Пэтриот“ — да, учитывая нынешние обстоятельства, речь идет об их временной переброске в Польшу», — сказал Кирби. По его словам, «настало подходящее время», чтобы перебросить ЗРК в Польшу из Германии, где они были размещены ранее.



