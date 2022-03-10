Из-за санкций и отсутствия запчастей грузовая авиакомпания «Атран» приостановила полеты - РБК

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовая авиакомпания «Атран» приостановила полеты из-за санкций и отсутствия запчастей. Об этом в четверг сообщает газета РБК со ссылкой на письмо, отправленное компанией пилотам.



«Учитывая все наложенные на Россию санкции, нам перекрыли доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования как эксплуатанта B737 (Boeing 737). Переговоры с лизингодателем ни к чему не привели. Перевод ВС (воздушного судна) по РА (перерегистрация в России) также оценен как небезопасная эксплуатация ВС с большими рисками по обеспечению безопасности. Вследствие вышеизложенного ООО „Атран“ вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом», — цитирует газета текст письма.



По данным РБК, компания также сообщила о первоначальном сокращении 10% персонала, остальные 90% сотрудников будут отправлены в отпуск. «По окончании задолженности по отпускам сотрудник вынужден будет уйти не в простой, а в административный отпуск, то есть без содержания», — сообщили в «Атране».



