Из-за санкций и отсутствия запчастей грузовая авиакомпания «Атран» приостановила полеты - РБК
08:00 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Учитывая все наложенные на Россию санкции, нам перекрыли доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования как эксплуатанта B737 (Boeing 737). Переговоры с лизингодателем ни к чему не привели. Перевод ВС (воздушного судна) по РА (перерегистрация в России) также оценен как небезопасная эксплуатация ВС с большими рисками по обеспечению безопасности. Вследствие вышеизложенного ООО „Атран“ вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом», — цитирует газета текст письма.
По данным РБК, компания также сообщила о первоначальном сокращении 10% персонала, остальные 90% сотрудников будут отправлены в отпуск. «По окончании задолженности по отпускам сотрудник вынужден будет уйти не в простой, а в административный отпуск, то есть без содержания», — сообщили в «Атране».
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