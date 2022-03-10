В РФ создан перечень компаний-претендентов на национализацию

09:00 Источник: Известия

В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России. Об этом «Известиям» сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др.

Представители российского бизнеса считают, что достаточно ввести внешнее управление — соответствующая инициатива уже поддержана комиссией правительства по законопроектной деятельности. Эксперты же считают, что пока сложно говорить, насколько реальна национализация, но если потребуется, то эти меры наверняка будут введены.