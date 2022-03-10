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НОВОСТИ

На президентских выборах в Южной Корее с незначительным отрывом победил кандидат от оппозиции

09:05 10.03.2022 Источник: РБК

На выборах президента Южной Кореи победу одержал оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль, получивший 48,59% голосов, сообщает агентство Yonhap.

Юн — кандидат от консервативной партии «Сила народа». Его противник из правящей «Демократической партии Тобуро» Ли Чже Мён получил 47,49% (данные после подсчета 99% голосов). Такого минимального отрыва между кандидатами не было за всю историю Южной Кореи, отмечает Yonhap.  РБК

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