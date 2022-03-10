Зеленский подписал закон о применении гражданскими оружия во время военного положения

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан и лиц без гражданства применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" России. Соответствующее сообщение помещено в среду на сайте украинского парламента, который 3 марта принял закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Согласно украинскому закону, "в период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины <...> могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел Украины". В документе говорится, что гражданские лица имеют право применять при этом "собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное комбинированное оружие и боевые припасы к нему". Закон предполагает, что гражданские лица должны будут сдать полученное оружие и неиспользованные боеприпасы в Национальную полицию Украины спустя 10 дней после отмены военного положения.

"Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины", если такое оружие применено на основании и в порядке, определенном данным законом, говорится в документе.

24 февраля украинский парламент ввел военное положение на территории страны. Зеленский в этот же день объявил, что на Украине будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет. Как сообщил 25 февраля министр обороны Алексей Резников, на тот момент в Киеве уже раздали 18 тысяч автоматов добровольцам территориальной обороны. В начале марта украинские средства массовой информации, в частности интернет-издание "Главред" и агентство УНИАН, предупредили население о том, что в городах страны действуют банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских.