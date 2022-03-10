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Конгрессмены США проголосовали за помощь Украине почти на $14 млрд

10:32 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США в среду приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год (начался с октября прошлого года) на 1,5 трлн долларов. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

В принятый конгрессменами пакет также включена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере почти 14 млрд долларов.

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