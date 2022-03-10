Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы — заявление МИД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — указали в министерстве.