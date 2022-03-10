В Белоруссии возбудили дело в отношении 2 человек, планировавших уничтожить военную технику РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мозырский районный отдел Следственного комитета Белоруссии возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению акта терроризма в отношении военной техники Российской Федерации. Об этом в четверг сообщило следственное ведомство республики.

«В преступлении против общественной безопасности подозреваются двое жителей Мозыря в возрасте 34 и 44 лет. По версии следствия, подозреваемые планировали уничтожать военную технику Российской Федерации при ее передвижении по территории Мозырского района», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.