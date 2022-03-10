Посол Украины в ФРГ назвал ужасным недавний телефонный разговор Зеленского и Шольца
12:32 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал ужасным прошедший в понедельник телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого в том числе обсуждались перспективы вступления Украины в Европейский союз. Такое мнение он выразил в четверг агентству ДПА в преддверии неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза в Версале.
«Разговор был ужасным. Опять та же блокада. Без дальновидности», — отметил Мельник, добавив, что Украина все равно надеется на то, что Германия изменит свою позицию. В этом контексте он вновь призвал власти ФРГ поддержать перспективы вступления Украины в состав Европейского союза. «Речь идет не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке, в течение нескольких лет», — пояснил посол.
Вместе с тем Мельник также обратился к властям ФРГ с просьбой прекратить импорт энергоносителей из России, назвав отказ Германии пойти на такой шаг «морально неприемлемым».
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