Лукашенко сообщил, что разведка обнаружила наемников на границе со стороны Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская разведка обнаружила группу наемников на границе с Украиной. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Минобороны страны.

«Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.