В Москве выявили 1 215 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 215 против 1 292 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,05%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 716 141 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 57 против 59 днем ранее, до 42 002.