13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническое железнодорожное движение от российского Крыма до украинского Херсона восстановлено, по этому маршруту сейчас доставляют гуманитарную помощь, сообщил в четверг в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Восстановлено техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона. Сейчас железнодорожные перевозки по этому маршруту используются для доставки гуманитарной помощи, стройматериалов, необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры, и так далее. Это наглядная демонстрация того, что Россия, в отличие от нынешнего киевского режима, помогает людям, а не прикрывается ими как живым щитом», — написал Аксенов.