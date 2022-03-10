Дума готова ввести механизм государственного регулирования цен - Исаев
14:32 10.03.2022 Источник: Интерфакс
Государственная Дума готова ввести механизм государственного регулирования цен на отдельные категории товаров для того, чтобы ситуация на рынке не привела к дефициту или уходу продаж "в тень", заявил замруководителя фракции "Единой России" в Думе Андрей Исаев.
"Мы готовы - и мы говорим об этом правительству - принять необходимые поправки в законодательство, которые при необходимости дадут возможность правительству регулировать цены на отдельные социально-значимые и иные важные товары. Так же как мы дали подобное право в начале пандемии по временному регулированию цен на медицинские изделия и медикаменты", - сказал Исаев журналистам в Думе в четверг.
Он подчеркнул, что, вместе с тем, никто не собирается отказываться от рыночной экономики: "это является абсолютно понятной аксиомой".
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