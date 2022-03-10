Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет - Кулеба

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона готова к дипломатическим решениям конфликта с Россией, однако пока не видит таковых. Об этом заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

«Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю», — сказал он.

Кулеба добавил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. «Украина не сдалась, не сдается и не сдастся», — подчеркнул он.