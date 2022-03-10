Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет - Кулеба
14:12 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона готова к дипломатическим решениям конфликта с Россией, однако пока не видит таковых. Об этом заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
«Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю», — сказал он.
Кулеба добавил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. «Украина не сдалась, не сдается и не сдастся», — подчеркнул он.
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