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НОВОСТИ

Многодетные семьи предложили освободить от оплаты ЖКХ

15:00 10.03.2022 Источник: Известия

В России предложили освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Такую инициативу подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Также среди предложенных мер поддержки граждан и бизнеса в кризисный период — субсидирование 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан, ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний (УК). Помощь россиянам с оплатой услуг может быть полезна как для населения, так и для компаний — это позволит не увеличивать долги за ресурсы, указали эксперты. Тем не менее наиболее действенной мерой поддержки специалисты считают налоговые послабления.  Известия

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