Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине собственности РФ

15:32

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов на территории Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Верховной рады.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон Украины „Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов“. Указанный закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности», — говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Уточняется, что мотивом для изъятия может послужить военная необходимость. Согласно закону, принудительное изъятие на Украине объектов права собственности России и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.