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Путин потребовал действовать решительно в ответ на закрытие в РФ компаний иностранных владельцев

18:25 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.

«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят», — сказал Путин. По словам главы государства, права иностранных инвесторов, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены. «В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», — сказал он.

Президент также потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками, вводить внешнее управление. «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», — сказал Путин.

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