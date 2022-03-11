Путин потребовал действовать решительно в ответ на закрытие в РФ компаний иностранных владельцев
18:25 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят», — сказал Путин. По словам главы государства, права иностранных инвесторов, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены. «В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», — сказал он.
Президент также потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками, вводить внешнее управление. «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», — сказал Путин.
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