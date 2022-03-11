Лаборатории на Украине обеспецивают "биологическую безопасность" Украины - нацразведка США

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биолаборатории на Украине вовлечены в обеспечение «биологической безопасности», таких объектов около 12, утверждала в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

«На Украине действуют чуть более 12 биолабораторий главным образом. И то, чем они занимаются, — это биологическая безопасность Украины и меры здравоохранения. И это, по сути, то, для чего они предназначены. И я думаю, что правительство США оказывает помощь или, по крайней мере, оказывало ее в прошлом, действительно, в контексте биологической безопасности, что мы делаем на глобальном уровне в отношении целого ряда различных стран», — отметила Хейнс, отвечая на вопросы законодателей на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.