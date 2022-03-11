Лаборатории на Украине обеспецивают "биологическую безопасность" Украины - нацразведка США
19:20 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На Украине действуют чуть более 12 биолабораторий главным образом. И то, чем они занимаются, — это биологическая безопасность Украины и меры здравоохранения. И это, по сути, то, для чего они предназначены. И я думаю, что правительство США оказывает помощь или, по крайней мере, оказывало ее в прошлом, действительно, в контексте биологической безопасности, что мы делаем на глобальном уровне в отношении целого ряда различных стран», — отметила Хейнс, отвечая на вопросы законодателей на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
Новости
- 22:25 10.03.2022
- Украина предложила три новых коридора для эвакуации. Россия согласилась - Мизинцев
- 20:00 10.03.2022
- Националисты и наемники на Украине стреляют по российским медикам - МО РФ
- 19:20 10.03.2022
- Лаборатории на Украине обеспецивают "биологическую безопасность" Украины - нацразведка США
- 10:05 10.03.2022
- КНДР будет собирать данные об американских военных
- 19:35 09.03.2022
- ВСУ ведет непрерывный огонь по позиция ВС РФ и своим же гуманитарным коридорам - Минобороны РФ
- 11:32 09.03.2022
- США перебросят в Польшу комплексы Patriot
- 09:00 09.03.2022
- Система ПРО Iron Dome не может быть оперативно передана Украине - Нуланд
- 00:40 09.03.2022
- США фактически признали наличие биолабораторий на территории Украины
- 22:30 08.03.2022
- Россия с 10:00 мск 9 марта объявляет режим тишины и готова открыть гуманитарные коридоры
- 19:07 08.03.2022
- Киев отказывается от маршрутов эвакуации украинцев в Россию - Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать