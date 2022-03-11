По итогам торгов 10 марта рубль немного укрепился к доллару и евро

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на закрытии торгов на Мосбирже в четверг снизился на 1,25% — до 118,5 руб., евро — на 1,57%, до 125 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Ранее рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укреплялся к доллару и евро более чем на 2-3% к закрытию предыдущей сессии.