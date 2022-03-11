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НОВОСТИ

Националисты и наемники на Украине стреляют по российским медикам - МО РФ

20:00 10.03.2022

Националисты и иностранные наемники на Украине намеренно атакуют из засад медицинский транспорт, снайперы стреляют по медикам, эвакуирующим раненых российских солдат. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой — красным крестом», — сказал он.

По словам Конашенкова, снайперы ведут огонь с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих, а также по врачам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах.

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