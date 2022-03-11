Россия временно закрывает экспорт зерновых и сахара

20:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о временном запрете экспорта зерновых культур в страны ЕАЭС, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Кроме того, подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз из РФ в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца, отметили в пресс-службе. Действие обеих мер рассчитано на период до 31 августа текущего года.

Ограничения по зерну, по данным МЭР, коснутся пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. При этом для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение.

Экспорт же сахара будет запрещен с оговоркой о том, что поставки в страны ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом, уточнила пресс-служба МЭР.