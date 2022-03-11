Минфин России уточнил, как будет обслуживаться госдолг

20:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России уточнил действия в части обслуживания государственного долга, сначала министерство даст все необходимые поручения агентам при условии разморозки счетов Банка России и правительства. Об этом журналистам сообщил глава министерства Антон Силуанов.

«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии „разморозки“ валютных счетов ЦБ и правительства», — сказал он.

Министр добавил, что Россия будет погашать внешние обязательства в рублях в случае отказа контрагентов разморозить счета ЦБ и правительства. По его словам, Россия намерена выполнить все обязательства перед инвесторами в любом случае.