Украина предложила три новых коридора для эвакуации. Россия согласилась - Мизинцев

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия согласилась на открытие трех дополнительных гуманитарных коридоров, предложенных украинской стороной. Об этом заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населенных пунктах, мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной. Это коридоры из города Тростянец и поселка Краснополье Сумской области в Полтавском направлении, а также из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской атомной электростанции для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередачи», — сказал он.