Байден призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией - Reuters
09:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден 11 марта призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В частности, речь идет о повышении тарифов на российский импорт.
По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, для отмены постоянных нормальных торговых отношений с Россией потребуется одобрение Конгресса. Как пишет агентство, законодатели в обеих палатах Конгресса выразили поддержку этой меры.
Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, Байден в тот же день объявит о мерах для "дальнейшего призыва России к ответу". Ожидается, что выступление начнется около 18:15 мск.
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