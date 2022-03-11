Байден призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией - Reuters

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден 11 марта призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В частности, речь идет о повышении тарифов на российский импорт.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, для отмены постоянных нормальных торговых отношений с Россией потребуется одобрение Конгресса. Как пишет агентство, законодатели в обеих палатах Конгресса выразили поддержку этой меры.

Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, Байден в тот же день объявит о мерах для "дальнейшего призыва России к ответу". Ожидается, что выступление начнется около 18:15 мск.