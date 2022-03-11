Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении россиян

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компании Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине, однако призывы к жестокости в отношении гражданских лиц РФ останутся под запретом.

"Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России", - написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter.

Представитель компании при этом не пояснил, как именно будет происходить модерирование и выявление нарушений при таких изменениях политики.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании сообщило, что Facebook и Instagram в некоторых странах не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и солдат в частности. По данным агентства, из электронных писем Meta следует, что призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в сообщении явно говорится о военной операции на Украине. Изменения в политике компании распространяются на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

По сведениям агентства, компания также временно не будет удалять в Польше, России и Украине призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.