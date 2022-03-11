Войска ДНР освободили город Волноваху — Минобороны РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы ДНР освободили город Волноваху. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 километров», — сказал он.

По его словам, подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.

Подразделения Вооруженных сил РФ, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьское. Продвижение вперед составило 17 километров.