Более 40 сенаторов США призвали Байдена передать Киеву боевую авиацию и системы ПВО

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена незамедлительно предоставить Украине боевую авиацию, системы ПВО и другие вооружения. Их письмо опубликовано в четверг.

«Мы призываем вашу администрацию взаимодействовать с Польшей и нашими союзниками по НАТО, чтобы ускорить передачу Украине срочно необходимой авиации, систем ПВО и иных боевых и вспомогательных средств США, союзников по НАТО и других европейских партнеров», — говорится в послании. Законодатели подчеркнули, что «категорически не соглашаются» с решением Байдена «лишить Польшу возможности передать истребители Украине». Письмо подписали более 40 сенаторов.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил во вторник, что Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США.

Ранее польский МИД сообщил, что власти республики готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна считает правильным такой вариант действий, поскольку не является участницей конфликта на Украине и не готова самостоятельно принимать решения по вопросу о поставках Киеву наступательных вооружений.