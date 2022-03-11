ВС РФ ударом высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по двум военным аэродромам на Украине. Об этом заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — заявил Конашенков.