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Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива

11:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отказывается от закупки российского ядерного топлива. Об этом в пятницу заявила компания «Энергоатом», являющаяся оператором украинских АЭС.

«Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

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