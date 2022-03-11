В Боливии умер военный, расстрелявший Че Гевару — СМИ
11:05 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боливийский отставной военный Марио Теран Саласар, который 9 октября 1967 года убил кубинского революционера Эрнесто Че Гевару, умер в четверг в городе Санта-Крус в центральной части южноамериканской республики. Об этом сообщает телеканал «Телесур».
Отмечается, что ранее он был госпитализирован из-за болезни легких, которая развивалась в течение нескольких лет. Известие о смерти 80-летнего Саласара подтвердил генерал в отставке Гэри Прадо, руководивший операцией по захвату Че Гевары.
Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио, был ближайшим соратником Фиделя Кастро (1926-2016) и одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. В 1967 году в результате совместной спецоперации боливийских военнослужащих и сотрудников ЦРУ Че Гевара был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где он с группой партизан пытался организовать революционное движение. Долгое время место захоронения держалось в тайне, лишь в 1997 году антропологи обнаружили возле селения Вальегранде в центре республики останки революционера и его боевых товарищей. Из Боливии их доставили на Кубу и предали земле в Санта-Кларе.
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