Индия будет соблюдать нейтралитет по вопросу о военной операции России на Украине
11:20 11.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Индия объявила о нейтралитете в военной операции России на Украине. Страна поддерживает связи с обеими сторонами конфликта, заявил премьер Нарендра Моди.
«Индия имеет отношения в сфере экономики, безопасности, образования и политики со странами, вовлечёнными в этот конфликт. Мы выступаем на стороне мира и надеемся, что все проблемы решатся путём дискуссий», — сказал Моди, выступая в штаб-квартире правящей партии БДП.
Ранее Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи ООН, посвящённой украинскому кризису. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:00 11.03.2022
- Речь о привлечении добровольцев из РФ к спецоперации на Украине не идет — Песков
- 14:32 11.03.2022
- Патриарх Кирилл объяснил Всемирному совету церквей политику России
- 14:12 11.03.2022
- Обещать Украине членство в НАТО было ошибкой — Боррель
- 14:07 11.03.2022
- Рестораны McDonald's в России могут открыться снова уже через полтора месяца
- 14:00 11.03.2022
- Компания McDonald`s продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам во время логистического простоя
- 14:00 11.03.2022
- ЕС должен во что бы то ни стало «избавиться от России как поставщика углеводородов» — ЕК
- 13:40 11.03.2022
- Страховые компании Сбера в январе-феврале выплатили клиентам почти 3 миллиарда рублей по страховым случаям
- 13:32 11.03.2022
- В Чечне сняли все введенные из-за пандемии ограничения
- 13:20 11.03.2022
- В Загребе разбился беспилотник военного типа — правительство Хорватии
- 13:05 11.03.2022
- ЕС вернется к теме предоставления Украине статуса кандидата позже — президент Литвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать