Индия будет соблюдать нейтралитет по вопросу о военной операции России на Украине

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Индия объявила о нейтралитете в военной операции России на Украине. Страна поддерживает связи с обеими сторонами конфликта, заявил премьер Нарендра Моди.

«Индия имеет отношения в сфере экономики, безопасности, образования и политики со странами, вовлечёнными в этот конфликт. Мы выступаем на стороне мира и надеемся, что все проблемы решатся путём дискуссий», — сказал Моди, выступая в штаб-квартире правящей партии БДП.

Ранее Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи ООН, посвящённой украинскому кризису. Говорит Москва