Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран
11:32 11.03.2022 Источник: Газета.Ru
Россия сняла ограничения, принятые из-за коронавируса, на полеты в семь стран бывшего СССР и Иран, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении.
Полеты будут осуществляться на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.
Ограничения на полеты были введены в 2020 году, их постепенно снимали в 2021-2022 гг. Ранее РФ полностью сняла ограничения на авиасообщение с Белоруссией, Доминиканой, Кубой, ОАЭ, Турцией, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Южной Кореей, частично с Египтом.
С 1 декабря оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить авиасообщение с Аргентиной, Коста-Рикой и Монголией, Бангладеш, Бразилией, Кубой , Мексикой и Катаром. Газета.Ru
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