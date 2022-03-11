В России выявили 50 743 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 743, до 17 242 043. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,3%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 151 210, до 15 194 927. Днем ранее в штабе сообщили о 148 634 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 674, до 359 585. Днем ранее было выявлено 665 смертей.