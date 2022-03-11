0
0
231
НОВОСТИ

В России выявили 50 743 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 743, до 17 242 043. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,3%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 151 210, до 15 194 927. Днем ранее в штабе сообщили о 148 634 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 674, до 359 585. Днем ранее было выявлено 665 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 11.03.2022
Речь о привлечении добровольцев из РФ к спецоперации на Украине не идет — Песков
0
36
14:32 11.03.2022
Патриарх Кирилл объяснил Всемирному совету церквей политику России
0
127
14:12 11.03.2022
Обещать Украине членство в НАТО было ошибкой — Боррель
0
143
14:07 11.03.2022
Рестораны McDonald's в России могут открыться снова уже через полтора месяца
0
256
14:00 11.03.2022
Компания McDonald`s продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам во время логистического простоя
0
131
14:00 11.03.2022
ЕС должен во что бы то ни стало «избавиться от России как поставщика углеводородов» — ЕК
0
152
13:40 11.03.2022
Страховые компании Сбера в январе-феврале выплатили клиентам почти 3 миллиарда рублей по страховым случаям
0
161
13:32 11.03.2022
В Чечне сняли все введенные из-за пандемии ограничения
0
185
13:20 11.03.2022
В Загребе разбился беспилотник военного типа — правительство Хорватии
0
235
13:05 11.03.2022
ЕС вернется к теме предоставления Украине статуса кандидата позже — президент Литвы
0
222

Возврат к списку