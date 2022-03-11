В России выявили 50 743 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 743, до 17 242 043. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,3%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 151 210, до 15 194 927. Днем ранее в штабе сообщили о 148 634 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 674, до 359 585. Днем ранее было выявлено 665 смертей.
НОВОСТИ
- 15:00 11.03.2022
- Речь о привлечении добровольцев из РФ к спецоперации на Украине не идет — Песков
- 14:32 11.03.2022
- Патриарх Кирилл объяснил Всемирному совету церквей политику России
- 14:12 11.03.2022
- Обещать Украине членство в НАТО было ошибкой — Боррель
- 14:07 11.03.2022
- Рестораны McDonald's в России могут открыться снова уже через полтора месяца
- 14:00 11.03.2022
- Компания McDonald`s продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам во время логистического простоя
- 14:00 11.03.2022
- ЕС должен во что бы то ни стало «избавиться от России как поставщика углеводородов» — ЕК
- 13:40 11.03.2022
- Страховые компании Сбера в январе-феврале выплатили клиентам почти 3 миллиарда рублей по страховым случаям
- 13:32 11.03.2022
- В Чечне сняли все введенные из-за пандемии ограничения
- 13:20 11.03.2022
- В Загребе разбился беспилотник военного типа — правительство Хорватии
- 13:05 11.03.2022
- ЕС вернется к теме предоставления Украине статуса кандидата позже — президент Литвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать