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Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР

12:32 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», — сказал глава государства в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Пожалуйста, сделайте это», — обратился Путин к Шойгу и добавил, что если в этом вопросе потребуются какие-то решения на президентском уровне, то он готов их принять.

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