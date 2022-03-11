Путин одобрил идею привлекать добровольцев для военной помощи Донбассу
12:05 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что можно на безвозмездной основе привлекать добровольцев для оказания военной помощи Донбассу.
«Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, — мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», — констатировал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — сказал Путин, выслушав доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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комментарии(1)
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самир 14:31 11.03.2022
это ужасная ошибка пока , как видно из разных сми в том числе социальных Российские солдаты ничего против мирного населения не делают есть единичные случаи случайных попаданий в жилые массивы. не могу даже представить ,что будут делать эти сирийцы с местным населением ,особенно с женщинами . это породит глубокую ненависть между народами , операцию нужно остановить пока она окончательно не разделила два братских народа
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