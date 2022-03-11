Путин одобрил идею привлекать добровольцев для военной помощи Донбассу

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что можно на безвозмездной основе привлекать добровольцев для оказания военной помощи Донбассу.

«Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, — мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», — констатировал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — сказал Путин, выслушав доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу.