Отключение банков от SWIFT не помешает поставкам продукции в РФ — Союз экспортеров Турции
13:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отключение ряда российских банков от платежной системы SWIFT не отразится на поставках сельхозпродукции в Россию. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Союзе экспортеров Турции (TIM).
«Отключение от SWIFT не отразится на поставках турецкой сельхохпродукции в Россию. Однако это может привести к некоторым проблемам с оплатой товаров. Например, в этом вопросе могут быть задержки», — считают в организации.
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