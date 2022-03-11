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Отключение банков от SWIFT не помешает поставкам продукции в РФ — Союз экспортеров Турции

13:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключение ряда российских банков от платежной системы SWIFT не отразится на поставках сельхозпродукции в Россию. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Союзе экспортеров Турции (TIM).

«Отключение от SWIFT не отразится на поставках турецкой сельхохпродукции в Россию. Однако это может привести к некоторым проблемам с оплатой товаров. Например, в этом вопросе могут быть задержки», — считают в организации.

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