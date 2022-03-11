Обещать Украине членство в НАТО было ошибкой — Боррель

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад допустил ошибку, пообещав Украине членство в НАТО, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил в интервью телеканалу Эль-се-и.

«Есть моменты, в которых мы могли бы сработать лучше. Например, мы предлагали то, что не могли гарантировать, в частности вступление Украины в НАТО — это так и не было реализовано. Я думаю, что было ошибкой давать обещания, которые мы не могли исполнить», — сказал он.

Кроме того глава европейской дипломатии признал, что Запад допустил ошибки, когда выстраивал отношения с Россией. «Таким образом мы потеряли возможность сближения России с Западом, чтобы удержать ее», — сказал он.