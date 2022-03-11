Речь о привлечении добровольцев из РФ к спецоперации на Украине не идет — Песков
15:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.
«[Министр обороны РФ] Сергей Кужугетович [Шойгу] в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, распространяется ли одобрение президента РФ Владимира Путина на привлечение к спецоперации зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.
В ответ на уточняющий вопрос, есть ли такие планы, Песков добавил, что, «по крайней мере, это никак не звучало». «Мне не известно об этом ничего», — сказал он.
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