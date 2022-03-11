Речь о привлечении добровольцев из РФ к спецоперации на Украине не идет — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

«[Министр обороны РФ] Сергей Кужугетович [Шойгу] в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, распространяется ли одобрение президента РФ Владимира Путина на привлечение к спецоперации зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.

В ответ на уточняющий вопрос, есть ли такие планы, Песков добавил, что, «по крайней мере, это никак не звучало». «Мне не известно об этом ничего», — сказал он.