0
0
0
НОВОСТИ

Речь о привлечении добровольцев из РФ к спецоперации на Украине не идет — Песков

15:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

«[Министр обороны РФ] Сергей Кужугетович [Шойгу] в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, распространяется ли одобрение президента РФ Владимира Путина на привлечение к спецоперации зарубежных добровольцев и на добровольцев из России.

В ответ на уточняющий вопрос, есть ли такие планы, Песков добавил, что, «по крайней мере, это никак не звучало». «Мне не известно об этом ничего», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 11.03.2022
Патриарх Кирилл объяснил Всемирному совету церквей политику России
0
127
14:12 11.03.2022
Обещать Украине членство в НАТО было ошибкой — Боррель
0
143
14:07 11.03.2022
Рестораны McDonald's в России могут открыться снова уже через полтора месяца
0
256
14:00 11.03.2022
Компания McDonald`s продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам во время логистического простоя
0
131
14:00 11.03.2022
ЕС должен во что бы то ни стало «избавиться от России как поставщика углеводородов» — ЕК
0
152
13:40 11.03.2022
Страховые компании Сбера в январе-феврале выплатили клиентам почти 3 миллиарда рублей по страховым случаям
0
161
13:32 11.03.2022
В Чечне сняли все введенные из-за пандемии ограничения
0
185
13:20 11.03.2022
В Загребе разбился беспилотник военного типа — правительство Хорватии
0
235
13:05 11.03.2022
ЕС вернется к теме предоставления Украине статуса кандидата позже — президент Литвы
0
222
13:00 11.03.2022
Отключение банков от SWIFT не помешает поставкам продукции в РФ — Союз экспортеров Турции
0
231

Возврат к списку