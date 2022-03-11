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Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы

15:32 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Великобритании ввел санкции в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик, отметив, что это стало предлогом для начала военной операции РФ на Украине.

В сообщении британского внешнеполитического ведомства указывается, что санкции были введены по причине того, что «Государственная дума ратифицировала в феврале соглашения, которые признают независимость Луганской и Донецкой областей — части украинской суверенной территории — и дала разрешение на постоянное размещение российских войск там в качестве предлога для вторжения России». С учетом ранее введенных санкций число российских депутатов в британском черном списке достигло 400. Им запрещен въезд на территорию королевства, их банковские счета в случае обнаружения будут заморожены, введен запрет на ведение бизнеса в Великобритании.

«Мы взяли на прицел тех причастных к незаконному вторжению [президента России Владимира] Путина на Украину и тех, кто поддерживает эту варварскую войну», — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Мы не ослабим давление и будем через санкции закручивать гайки для российской экономики», — добавила она.

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