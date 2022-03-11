Упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины — президент Хорватии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упавший в одном из районов на окраине Загреба беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции президент республики Зоран Миланович.