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Упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины — президент Хорватии

16:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упавший в одном из районов на окраине Загреба беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции президент республики Зоран Миланович.

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