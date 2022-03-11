ГП РФ требует признать Meta экстремистской организацией

16:32

Генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В соответствии с Федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) Генеральной прокуратурой в Следственный комитет Российской Федерации направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.