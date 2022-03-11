0
0
276
НОВОСТИ

ГП РФ требует признать Meta экстремистской организацией

16:32 11.03.2022

Генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В соответствии с Федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) Генеральной прокуратурой в Следственный комитет Российской Федерации направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 11.03.2022
Власти США считают, что водку и алмазы из РФ Америке больше покупать не следует
0
84
19:15 11.03.2022
По данным Росстата число людей, живущих за чертой бедности, снизилось
0
123
18:57 11.03.2022
Глава ЕК считает, что Украину принимают в ЕС с "невероятной скоростью"
0
164
17:40 11.03.2022
Минобороны Индии признало пуск ракеты по Пакистану из-за «технического сбоя»
0
213
17:12 11.03.2022
Украина рассчитывает получить у Запада часть замороженных активов России
0
292
17:00 11.03.2022
Зеленский заявил, что последние решения ЕС — это не те, которых ожидают в Киеве
0
296
16:12 11.03.2022
Россия не считает нужным оправдываться за начало спецоперации на Украине - Путин
0
375
16:00 11.03.2022
Упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины — президент Хорватии
0
364
15:32 11.03.2022
Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы
0
314
15:12 11.03.2022
Есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, заявил Путин
0
393

Возврат к списку