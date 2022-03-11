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Украина рассчитывает получить у Запада часть замороженных активов России

17:12 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины рассчитывают, что Запад в ответ на обращение Киева передаст стране часть замороженных активов России. Об этом в пятницу заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

«Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации, — цитирует Кудина агентство Укринформ. — Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций».

Он заявил, что, по мнению украинских властей, с начала российской спецоперации инфраструктуре страны нанесен ущерб в размере на 119 млрд долларов.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в четверг заявил, что за последние две недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против России. По его словам, Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы РФ.

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